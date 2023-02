Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile comunei Vaculești, din județul Botoșani, investesc masiv, cu fonduri europene, in energie verde dar și in locuințe ecologice. In plus, vor sa incurajeze populația sa foloseasca mașini electrice, mai ales din gama economic, accesibile ca preț localnicilor.

- Doi barbati cu condamnari la inchisoare pentru trafic de droguri au fost depistati de politisti in timpul unei actiuni privind infractiuni de furturi din locuinte, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, in perioada octombrie 2022…

- Mai mulți cetațeni de onoare ai orașului Bușteni, printre care Simona Halep și Lupu Rednic, au ramas fara terenurile primite. Pe acestea vor fi construite blocuri pentru tineri. Trei blocuri de locuințe sociale pentru tineri vor fi construite in statiunea Busteni pe terenuri care au fost acordate cu…

- SC BOLD IMPEX SRL, titular al Planului Urbanistic Zonal: ”Restaurare monument istoric „Casa Jean Goilav„ și construire locuințe colective D+P+4E (5E, 6E restras) cu spații comerciale la parter,

- Eveniment Polițiștii din Mizil au pus in executare trei mandate de percheziție in Teleorman decembrie 19, 2022 11:15 “In aceasta dimineata, politistii din Mizil au pus in executare trei mandate de perchezitie domiciliara, in zona rurala a municipiului Alexandria, judetul Teleorman, in vederea documentarii…

- Pompierii militari au intervenit, miercuri, la localizarea si stingerea unui incendiu provocat intentionat intr-un bloc de locuinte de pe strada Luceafarului din Suceava, iar un barbat intoxicat cu fum a ajuns la spital, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit sursei citate,…

- Un tanar in varsta de 22 ani, din localitatea Grinties, a fost depistat de politistii rutieri in timp ce se afla la volanul unei autoutilitare, desi avea suspendat dreptul de a conduce, iar oamenii legii au constatat si ca pentru incarcatura de material lemnos nu existau documentele legale de provenienta,…