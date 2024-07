Stiri pe aceeasi tema

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) cere demiterea de urgența a actualului vicepreședinte al ASF, Sorin Mititelu, de la conducerea Sectorului Asigurari, dupa ce a demonstrat ca nu ințelege absolut nimic din domeniul pe care ar trebui sa-l gestioneze, dar…

- Romania a primit, prin Fondul de Modernizare, o prima transa in valoare de aproape 1,1 miliarde de euro pentru investitii in dezvoltarea retelelor de distributie a energiei, a reabilitarii/modernizarii retelelor de termoficare, a retelei de transport a gazelor naturale, precum si investitii in material…

- Aproximativ 15% din salariatii cu contracte de munca, cu timp complet, au salarii brute la nivelul salariului minim brut pe tara, sustin reprezentantii Blocului National Sindical (BNS), intr-o analiza publicata ieri și preluata de Agerpres. «Blocul National Sindical atrage atentia asupra sistemului…

- Vor bani mai mulți! Zeci de angajați din aparatul de lucru al Guvernului organizeaza la aceasta ora un protest spontan in fața Palatului Victoria. Liderul de sindicat, Noni Iordache, a declarat pentru G4Media.ro ca angajații cer salarii mai mari și declara ca se simt discriminați. Potrivit protestatarilor,…

- Un protest de amploare este organizat luni, 13 mai 2024, in fata Guvernul Romaniei, sub sloganul "Respect pentru munca si cei care muncescldquo; de BNS si cele 29 de federatii afiliate Conform sindicalistilor, lucratorii din Romania nu mai vor sa fie cobaii experimentelor fiscale "."Blocul National…

- „Reformele asumate de Romania in ultima perioada, printre care se numara și reforma pensiilor, dar și a salarizarii unitare din sectorul bugetar, sunt realizate fara o consultare reala cu partenerii sociali. Rezultatul este o legislație deficitara și discriminatorie care favorizeaza doar anumite categorii…