Stiri pe aceeasi tema

- Spitalului Judetean Timisoara si GE Healthcare au semnat un acord de parteneriat pentru realizarea unui Centru de Excelenta care va include proiectul de digitalizare al GE Healthcare si va fi implementat in cadrul Unitatii de Terapie Intensiva si Blocului Operator, imbunatatind expertiza clinica,…

- Filosoful și scriitorul Mihai Șora a ajuns la respectabila varsta de 106 ani. Extrem de activ pe rețelele de socializare, filosoful se ține și de glume. Și-a postat pe Facebook o poza cu cifra 6 și textul: „Anul viitor intru la școala”. Nascut in 7 noiembrie 1916, scriitorul și filosoful Mihai Șora…

- Spitalul de Pneumoftiziologie de la Dobrița, comuna Runcu, județul Gorj, va fi reabilitat termoenergetic. Administratorul unitații medicale, respectiv Consiliul Județean Gorj, a alocat fonduri pentru achiziția serviciilor de proiectare. Bugetul este de peste 666.000 de lei. Suma este destinata achiziției…

- In primele șase luni ale anului, Registrul Auto Roman(RAR) a verificat in trafic, din punct de vedere tehnic, aproximativ 38 de mii de vehicule, la nivelul intregii țari. In urma verificarilor, inspectorii RAR au constatat ca 45,73% dintre acestea aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase,…

- Un studiu recent, efectuat in țara noastra, arata ca, dupa o fractura de șold, mortalitatea se ridica la 30%, cu mult peste media din Europa, subliniaza prof. univ. dr. Catalina Poiana, presedintele Societatii Romane de Endocrinologie. ”Studiul nostru publicat in urma cu cateva luni a aratat o mortalitate…

- Virusul Sars-CoV-2 circula și infecteaza in continuare prin variantele și subvariantele sale, iar ”pandemia nu s-a incheiat, ci doar a trecut intr-o alta faza de evoluție”, transmite prof. dr. Emilian Popovici, vicepreședinte al Societații Romane de Epidemiologie. In opinia sa, evoluția infecțiilor…

- Gunoierului i s-a incredintat prin negociere directa, fara publicarea anunțului de participare, serviciul de colectare a deseurilor pentru Zona 3 Centru din judetul Hunedoara. Contractul intra in vigoare din data de 26 octombrie 2022. Este pentru a doua oara cand Supercom intra pe usa din dos in afacere…

- Primul centru integrat de terapia durerii din regiunea de nord a țarii se va deschide, toamna aceasta, ȋn Suceava, ȋn cadrul clinicii Nord, grupul medical Provita. Directorul general al clinicii va fi medicul sucevean Catalin Lulciuc. Acesta a declarat, miercuri, ca in noua unitate medicala va ...