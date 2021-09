Blocul nou al spitalului din Vorniceni riscă să stea încuiat Un bloc al spitalului din Vorniceni, renovat acum 7 ani și inaugurat cu mare fast, ar putea sa nu iși mai deschida ușile pentru pacienți. Ministra Sanatații a declarat ca urmeaza sa fie facute mai multe expertize și abia dupa va fi anunțata o decizie, transmite Știri.m cu referire la Tv8.md. {{546784}}O ancheta jurnalistica, realizata acum un an, scotea la iveala pereți fisurați, afectați de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

