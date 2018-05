Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca exclude varianta suspendarii din functie a presedintelui Klaus Iohannis, mentionand ca va face tot ce ii sta in putinta pentru a evita o criza politica in Romania. "Nu m-am gandit la suspendare si nu vreau sa…

- Jurnalistul Victor Ciutacu solicita desfiintarea DNA dupa decizia ICCJ de achitare a fostului premier Victor Ponta. In opinia lui Ciutacu, lupta anticoruptie se poate defasura si fara aceasta "institutie nociva".

- Uniunea Europeana regreta profund decizia presedintelui Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul, denumit oficial Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), a afirmat Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini,…

- Liderul deputatilor UDMR, Korodi Attila, a afirmat luni ca este 'foarte multa conotatie politica' in cererea presedintelui Klaus Iohannis ca premierul Viorica Dancila sa-si dea demisia, insa considera ca in perioada urmatoare declaratia sefului statului nu are cum sa aiba un rezultat direct,…

- “Consideram extrem de grav faptul ca in anul 2018 seful Guvernului promoveaza public atitudini care ne aduc aminte de vremurile de mult apuse. Conform art. 6, alin. (2) din Statutul Elevului, , fapt care interzice din start orice comportament care poate aduce atingere integritatii fizice sau psihice…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac spune ca premierul Viorica Dancila trebuie sa demisioneze din functie, afirmand ca „aceasta mediocritate politica” nu ar fi trebuit numita in aceasta functie. Tomac a adaugat ca PMP va sustine motiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila, intrucat PSD a aruncat…

- Fostul ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea a deschis un subiect care ii aduce aminte președintelui PSD, Liviu Dragnea, de oamenii care l-au ajutat sa ajunga la varful politicii. Printr-un mesaj distribuit pe Facebook, generalul ofera doua exemple ilustrative despre influența sa asupra carierei…

- "O armata de doteaza, in primul rand cu armament, nu cu bandaje". Este replica data de ministrul Apararii, Eugen Sturza, președintelui Igor Dodon, care a cerut sa fie audiat la Consiliul Suprem de Securitate și subiectul privind inarmarea armatei.