Blocul în care un apartament cu un dormitor se închiriază cu 600 de euro Un apartament de 55 metri patrați din Cluj-Napoca, cu un singur dormitor, se inchiriaza și cu 600 de euro pe luna, prețul platit in mod normal inchirierii unei case. ”Blocul cu aripi”, cum este supranumit complexul Wings din Cluj-Napoca, este considerat printre cele mai frumoase ansambluri rezidențiale din Romania, iar proprietarii vor sa profite din plin de acest statut, cerand ”prețuri nesimțite” pentru inchirierea unui apartament, scrie Ziua de Cluj . Așa a ajuns proprietara unui apartament de 55 metri patrați, cu un singur dormitor și un living cu bucatarie de tip open space, sa ceara o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demis al mediului, Tanczos Barna, a afirmat miercuri seara, la Digi24, ca una din cele mai importante surse de poluare din Bucuresti ramane traficul și ca vor fi intensificate controalele in zonele unde au fost semnalate arderi ale deseurilor, chiar daca este conștient ca „exista comunitati…

- Timisoara, Cluj-Napoca, Brasov, Iasi si Constanta sunt orașele din Romania in care vor fi demarate, in perioada imediat urmatoare, investiții imobiliare de peste doua miliarde de euro. Intre finalul anului 2021 si 2024, in cele cinci orase si in regiunile adiacente vor fi finalizate proiecte de proprietati…

- A lucrat in televiziune in urma cu ani de zile și acum continua sa mai apara in diverse emisiuni. Silvia Popescu este caștigatoarea a doua ediții „Bravo ai stil”, show-ul de moda de la Kanal D. Acum, marea caștigatoare vorbește despre viața ei dincolo de micul ecran, cum a cheltuit toți banii caștigați.…

- In perioada 14 - 21 septembrie 2021, a fost realizat un studiu pentru a ințelege așteptarile și diferențele dintre localnici și straini atunci cand vine vorba de chiriile din Cluj-Napoca.Un lucru știut de toata lumea este modul in care, in ultimii 5 ani, prețurile chiriilor au crescut in Romania, iar…

- Cetatenii care aleg sa circule in oras cu transportul in comun sau pe jos, in loc sa mearga cu propria mașina, au grija de calitatea aerului in localitatea unde traiesc și nu sunt saraci, a declarat, joi, ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a precizat ca el merge des cu metroul, potrivit Agerpres…

- Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna, a organizat ieri o videoconferința la care au fost invitați primarii orașelor care se afla in procedura de infringement pe calitatea aerului: București, Cluj-Napoca, Iași, Brașov și Timișoara. Romania se afla in procedura de infringement…

- Romania este reprezentata in Parlamentul European de 33 de deputați, avand un mandat de cinci ani. Salariul lunar net pentru aceasta funcție este de aproximativ 7.000 de euro, la care se adauga diverse indemnizații, cum ar fi pentru calatorii, transport, chirie, mancare sau diurna.Cu toate…

- Cine vrea un salariu de 5.000 de euro are nevoie de o specializare anume. IT-ul este domeniul cu cele mai mari salarii ale saptamanii: intre 3.000 si 5.000 de euro pe luna. Un astfel de loc de munca este ușor de gasit, ofertele de angajare fiind peste cerere. De exemplu, un post este scos pe piața in…