Blocul energetic nr.1 de la Termoelectrica S.A. a fost pus astazi in funcțiune, dupa ce in ultimele 10 zile acesta a fost oprit pentru a efectua lucrari de mentenanța, transmite moldpres.md. Potrivit Termoelectrica, „lucrarile executate conform normelor tehnice au fost esențiale pentru a evita problemele tehnice in viitor și pentru a optimiza performanța și disponibilitatea blocului energetic”