„Blocul democratic PSD-PNL“ „Blocul democratic PSD-PNL" Puterea e buna, e placuta și catifelata, e fondatoare a noului tau ego, ca TikTok-ul, și voluptuoasa ca imbrațișarile de pe Pornhub. Ai ajuns la putere, nu-ți mai vine sa pleci, mai ales cind pregatirea ta precara iți spune ca n-ai unde ... Citeste articolul mai departe pe ziarulatac.ro…

Sursa articol si foto: ziarulatac.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Permanent al Senatului a facut ieri o mutare oarecum surprinzatoare numind intr-o funcție cheie un fost fotbalist dintr-o echipa din primul eșalon al Romaniei. Membrii Biroului Permanent al Senatului au luat ieri act de vacantarea postului de secretar al Senatului de catre Ion Mocioalca pentru…

- Fosta iubita a lui Lino Golden este una dintre cele mai cunoscute TikTok-erițe din Romania. Roșcata in varsta de 25 de ani are un real succes in mediul online, fiind urmarita de peste un milion de persoane. Lorena a devenita celebra dupa 11 ani in care s-a dedicat enorm mediului online. A ajuns una…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, la Neptun, referitor la realizarea unui „bloc democratic”, ca in politica trebuie analizate toate optiunile si aleasa cea care asigura indeplinirea obiectivului aprobat de forurile de conducere. Totodata, liderul PNL a afirmat ca nu vor fi demarate…

- Kelemen Hunor este sceptic cu privire la listele comune PSD-PNL la alegerile de anul viitor, deoarece nu așa „poți sa lupți impotriva AUR sau impotriva extremismului”. Liderul UDMR mai spune ca i-a trecut supararea dupa scoaterea UDMR de la guvernare și nu exclude o noua coaliție cu PSD și PNL. Președintele…

- Conducerile PNL și PSD negociaza construcția unui nou USL, sub numele de Blocul pro-european sau Blocul democratic, informeaza sursele din cele doua partide. Un megalit ca o replica la explozia vulcanica a AUR-ului, in sondaje. Așa cum am mai explicat de mai multe ori, in editoriale, apariții tv sau…

- Un roman a observat ca in meniul de la Trump Tower sunt prezenți și micii romanești. Barbatul a facut descoperirea publica pe TikTok. Romanul care lua masa in oraș a postat un videoclip pe TikTok in care era așezat la masa terasei Trump Tower, din New York, avand in fața meniul restaurantului, care…