Blocul ACUM o vrea pe Maia Sandu premier

Reprezentantii Blocului ACUM, Igor Grosu si Alexandru Slusari, au declarat ca in timpul consultarilor avute miercuri cu Igor Dodon au reiterat ca in functia de premier "poate fi doar Maia Sandu cu actuala garnitura de ministri si cu acea agenda asumata: reforma justitiei, procurorul general, evaluarea procurorilor, scoaterea din captivitate a institutiilor". "Doar in acest caz pot avea loc discutii. In caz contrar, se va ajunge intr-o situatie similara. Noi credem ca, daca nu ar fi fost procurorul general, ei veneau cu alt motiv pentru a demite guvernul Sandu. Igor Dodon cred ca se pregateste…