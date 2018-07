Stiri pe aceeasi tema

- Zubax Robotix din Estonia este caștigatorul ediției din acest an a competiței internaționale PowerUp! dedicata startup-urilor care dezvolta soluții pentru sectorul energetic sau pentru protecția mediului si primeste o finantare de 30.000 euro. Ce fel de echipamente produce firma estoniana.

- Startup-urile romanești AppSeed și Creative-Tim, primul dintre ele finanțat de fondul de investiții GapMinder Venture Capital, au incheiat un parteneriat prin care iși propun sa ofere aplicații web cu o arhitectura flexibila, ready to use.

- O asociatie din Cluj care si-a propus sa realizeze un schimb economic si social intre mediul urban si cel rural din Romania, prin ajutarea orasenilor de a redescoperi realitatea vietii la tara, dar si prin readucerea artei in caminele culturale, a fost lansata, joi, intr-o comuna de langa Cluj-Napoca.…

- Echipa Liceului Teoretic ”Ioan Buteanu” Șomcuta Mare a caștigat prima ediție a Campionatului Gimnaziilor la fotbal feminin, competiție lansata in primavara acestui an de Asociația Județeana de Fotbal Maramureș. Campionatul Gimnaziilor este o competiție lansata in aceasta primavara de Asociația Județeana…

- Programul de accelerare de afaceri WeAccelerate, organizat de Telekom Romania, vrea sa investeasca 100.000 de euro in pregatirea a 10 startup-uri romanesti. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca firmele care vor sa se inscrie in competitie.

- O platforma web de donare a scaunelor auto pentru transportarea copiilor va fi lansata la Chișinau.Aceasta este parte a proiectului ”Un scaunel din inima”, implementat cu sprijinul Președintelui Parlamentului Andrian Candu in calitate de Ambasador al siguranței rutiere.

- Dezvoltatorii de aplicații fintech pot caștiga 5000 de euro și șansa de a prezenta produsul lor la Viena prin intermediul competiției Elevator Lab Challenge. Programul invita startup-urile specializate in soluții IT pentru banci sa participe la evenimente de tip meetup, la sesiuni de mentorat si la…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat vineri restrictii pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima mai mare de 3,5 si 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de luni 30 aprilie si marti 1 mai, pe autostrada…