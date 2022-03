Stiri pe aceeasi tema

- O familie cu copil a ramas blocata la minus 22 de grade in Munții Șureanu, dupa ce a fost derutata de o aplicație. Pentru ca barbatul a oferit informații false salvamontiștilor, familia a fost cautata doua ore in zadar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sambata, va fi o zi cu innorari temporare. Soarele rasare la ora 06:58. In aceasta noapte și-n prima parte a zilei temperaturile vor fi negative. Pe tipul zilei, dupa orele amiezii, valorile termice vor urca spre cele normale pentru aceasta data. La munte se vor inregistra ninsori și doar izolat…

- Regimul termic prognozat pentru urmatoarele doua saptamani (14 – 27 februarie) va fi, in general, unul cald, cu temperaturi maxime pozitive in aproape toate regiunile, cu o probabilitate de aparitie a precipitatiilor temporare aproape in fiecare zi, conform informatiilor publicate, luni, de Administratia…

- Stația meteo Iezer este locul cu cele mai scazute temperaturi din Maramureș. Indicele de racire (IR), conform anunțului facut de catre Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș, a atins pragul de -32 de grade la stația meteo Iezer. Nu este pentru prima data cand se intampla acest lucru.…

- Serviciul Meteorologic de Stat a emis o avertizare cod galben de polei, valabil in perioada 30-31 decembrie.Termometrele vor indica la Briceni si Soroca minus 3 grade, la Balti minus 2, iar la Orhei minus 1 grad. In Capitala, dar și la Tiraspol se asteapta zero grade.

- ANM a emis prognoza pentru ultimele zile din 2021. Vremea se va mentine predominant inchisa miercuri si temporar se vor semnala precipitatii, ziua pe arii restranse in jumatatea de vest a tarii, iar din orele serii si pe parcursul noptii local in regiunile sudice, sud-estice si pe spatii mici in rest.…

- 24 de turiști, printre care și 12 copii, au ramas blocați pe munte, la cota 1400. Instalația de transport pe cablu cu care ar fi trebuit sa coboare in stațiunea Sinaia s-a oprit din cauza unei pene de curent. Pentru ca nu se putea estima cat va dura pana de curent și pentru ca se intuneca, s-a decis…

- Iarna și gerul și-au intrat in drepturi, in Argeș. Minus 16,5 grade Celsius s-au inregistrat, in aceasta dimineața, la Podul Damboviței. Nici la Pitești nu a fost mai cald: minus 9,4 grade Celsius. Sunt temperaturile inregistrate, joi, la 6 dimineața.Cel mai mare strat de zapada este la Balea Lac, 173…