- O schela montata pe fațada unei cladiri din apropierea Palatului Universul din București s-a desprins, cel mai probabil, din cauza vantului puternic și a fost la un pas de a se prabuși peste mai multe mașini parcate pe strada Ion Brezoianu. Traficul rutier dinspre bulevardul Regina Elisabeta, in zona…

- Traficul rutier este restrictionat luni pe banda a doua a sensului catre București al Autostrazii Soarelui, pentru lucrari. Restricții sunt și pe DN 7, in zona localitații Caineni, județul Valcea, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Traficul auto este intrerupt pe prima banda a autostrazii A1 pe sensul spre Pitesti, din cauza unui incendiu de vegetatie, potrivit centrului Infotrafic al Inspectoratul General al Politiei Romane, scrie Agerpres. Citește și: O cultura de cannabis a fost depistata pe malul Somesului"Circulatia…

- Traficul este ingreunat, miercuri dimineața, pe Autostrada Soarelui și pe A4, Ovidiu-Agigea, din cauza ceții dense, anunța reprezentanții Centrului Infotrafic, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentanților Poliției Romane, din cauza ceții vizibilitatea pe Autostrada Soarelui a scazut pe alocuri…

- Traficul rutier este restrictionat joi pe banda a doua a autostrazii A1 pe sensul Pitesti catre Bucuresti, in localitatea Petresti, judetul Dambovita, pentru lucrari de asfaltare, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca joi pana la ora…

- Traficul feroviar este oprit, miercuri, pe magistrala 400, din cauza unui copac cazut pe calea ferata, intre statiile Stanceni si Lunca Bradului, din judetul Mures, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane traficul feroviar este blocat, miercuri,…

- Traficul rutier este ingreunat pe DN1, in Comarnic, din cauza apei acumulate pe carosabil in urma unei ploi torențiale, anunța MEDIAFAX.Citește și: Așteptarea a luat sfarșit! Gabriela Firea a semnat- Investiție de milioane de euro in București . Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Un barbat in varsta de 82 de ani a fost calcat de tren azi-dimineața in Halta Bobolia, in apropiere de gara din Poiana Campina. Barbatul era de loc dintr-o comuna alaturata, Magureni, dar, de cațoiva ani, se stabilise in catunul Bobolia, a notat campinatv.ro. Barbatul era cunoscut de localnici ca fiind…