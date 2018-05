Stiri pe aceeasi tema

- Zilele acestea, compania Siveco, cunoscuta ca abonata la “bani pe fum” in urma livrarii unor proiecte controversate, la preturi cu multe zerouri, declara ca va suspenda serviciile de mentenanta acordate Sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS). Cum poate fi adevarata o…

- De mai bine de o saptamana, medicii si pacientii din Romania au intampinat o problema deosebita: nu au putut prescrie, respectiv primi retetele, pentru ca sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) nu a mers. Reprezentantii CNAS susțin ca sistemul nu a fost functional doar…

- Medici de familie din Bucuresti si Ilfov protesteaza, la aceasta ora, in fata sediului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate din Capitala, nemultumiti de „functionarea dezastruoasa” a sistemelor informatice gestionate de CNAS.

- De mai bine de o saptamana, medicii si pacientii din Romania au intampinat o problema grava: nu au putut prescrie, respectiv primi retetele, pentru ca sistemul informatic CNAS nu a functionat. Reprezentantii Casei Naționale de Asigurari de Sanatate spun ca sistemul nu a fost functional doar pe data…

- Dupa zile intregi in care medicii de familie s-au plans ca sistemul informatic e blocat si, deci, si activitatea lor, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) vine cu o prima reactie, in care nu da nicio explicatie pentru blocaj, dar asigura ca...

- Premierul Viorica Dancila le-a solicitat miercuri ministrilor Sanatatii, Muncii si Finantelor ca, pana la sfarsitul acestei saptamani, sa identifice "problemele care apar in sistemul de sanatate" pentru a putea fi gasite solutii. "In cadrul acestei sedinte vreau sa rog pe doamna ministru…

- In sistemul informatic Casei Nationale de Asigurari de Sanatate – SIUI – nu figureaza toate persoanele care platesc contributii de sanatate, din cauza modificarilor in sistem care ar fi trebuit modificate in urma amanarii termenului de depunere a Declaratiei Unice.

- Problemele din sistemul medical romanesc sunt departe de a fi rezolvate, iar de curand, un medic de familie a facut publice nemulțumirile sale prin intermediul unui mesaj postat pe contul personal de socializare.