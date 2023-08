Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii platformei X a lui Elon Musk, cunoscuta anterior sub numele de Twitter, nu vor mai avea posibilitatea de a bloca conturile altor persoane, CEO-ul Tesla și SpaceX afirmand ca funcția „nu are sens”, relateaza BBC.

- Utilizatorii platformei X, cunoscuta anterior ca Twitter, nu vor mai putea bloca comentariile urmaritorilor nedoriți, potrivit unei postari facute de Elon Musk, vineri, eliminand ceea ce a fost vazut de mult timp ca o cheie de siguranța. Blocarea va fi disponibila doar pentru mesajele directe, a spus…

- Optiunea de a ”bloca” permite sa nu se mai interactioneze cu anumite profile. ”Ea le permite persoanelor sa impiedice ca anumite conturi sa le contacteze, sa le vada tweeturile si sa le urmareasca”, precizeaza centrul de asistenta al X. Aceasta functie permite evitarea anumitor campanii de hartuire…

- X (fosta Twitter) va avea in curand functie de apelare video intre utilizatorii platformei, anunta noul CEO al companiei, Linda Yaccarino, intr-un interviu pentru CNBC. Aceasta nu ofera detalii despre modul in care va functiona viitoarea facilitate, ci spune doar ca utilizatorii nu vor avea sa faca…

- Zuckerberg a anuntat ca cinci milioane de conturi au fost create pe noua retea sociala Threads in patru ore. Printre primii se numara Richard Branson. “Tocmai am depasit 5 milioane de inscrieri in primele patru ore”, a postat Zuckerberg pe contul sau oficial de Threads. Aceasta noua platforma inspirata…

- Elon Musk a anuntat sambata ca Twitter va restrictiona temporar numarul postarilor citite pe platforma. Potrivit presedintelui executiv al consiliului de administratie, Twitter va limita citirea la 6.000 de mesaje pe zi pentru conturile verificate, la 600 pentru utilizatorii neverificati si la 300 pentru…

- Spill, o noua retea sociala, care functioneaza pe principii similare cu Twitter, dar pune accent pe continutul vizual, este disponibila in magazinul oficial de aplicatii pentru iPhone. Noua platforma este construita de un grup de fosti angajati Twitter. CEO-ul Alphonzo “Phonz” Terrell era sef editorial…

- Antreprenorul american Elon Musk a confirmat planurile de a-și redenumi rețeaua de socializare Twitter. El a postat anunțul, joi, in aceasta rețea de socializare. Portalul T(w)itter Daily News a citat anterior declarația lui Musk din interviul sau recent, in care antreprenorul a precizat clar ca rețeaua…