Stiri pe aceeasi tema

- ''Uniunea Europeana stie ca restul lumii priveste maniera in care se comporta Comisia. In cazul in care contractele si angajamentele sunt rupte, acest lucru ar fi extrem de daunator pentru un bloc comercial care se lauda cu respectarea legii", a declarat Ben Wallace, la un post TV.Potrivit oficialului…

- Ministrul Apararii din guvernul de la Londra, Ben Wallace, a avertizat Uniunea Europeana ca o blocare a exporturilor de vaccin impotriva coronavirusului ar fi „contraproductiva” și ar „dauna reputației” blocului european.

- Ministrul britanic al apararii Ben Wallace a atentionat ca ar fi ''contraproductiva'' o blocare a exporturilor de vaccin AstraZeneca impotriva COVID-19, asa cum a amenintat in ajun presedintele Comisiei Europene, transmite AFP. ''Uniunea Europeana stie ca restul…

- Comisia Europeana a anuntat astazi, intr-un comunicat, ca prelungeste pana la sfarsitul lunii iunie mecanismul de control al exporturilor de vaccinuri impotriva COVID-19. Decizia a fost luata in contextul in care statele membre suporta in continuare intarzieri in livrarea dozelor de la AstraZeneca.…

- Comisia Europeana a anuntat joi, intr-un comunicat, ca prelungeste pana la sfarsitul lunii iunie mecanismul sau de control al exporturilor de vaccinuri impotriva COVID-19, in contextul in care statele membre ale UE sufera in continuare intarzieri in livrarea dozelor de la AstraZeneca, informeaza…

- Comisia Europeana a anuntat joi, intr-un comunicat, ca prelungeste pana la sfarsitul lunii iunie mecanismul sau de control al exporturilor de vaccinuri impotriva COVID-19, in contextul in care statele membre ale UE sufera in continuare intarzieri in livrarea dozelor de la AstraZeneca, informeaza France…

- Comisia Europeana a anuntat, joi, ca prelungeste pana la sfarsitul lunii iunie mecanismul sau de control al exporturilor de vaccinuri impotriva COVID-19, informeaza Agerpres , care citeaza France Presse. Comisia Europeana a decis sa prelungeasca mecanismul de control al exporturilor de vaccinuri anti-COVID,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a emis noi recomandari clinice pentru ingrijirea pacientilor diagnosticati cu boala COVID-19, inclusiv a celor care prezinta simptome persistente dupa vindecare, si a sugerat totodata utilizarea unor doze mici de anticoagulante pentru prevenirea formarii cheagurilor…