Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, anunța ca un nou lot de teste de saliva pentru școli ar putea ajunge in weekend in Romania. Este doar o promisiune, a precizat Arafat in condițiile in care mai multe firme nu au respectat termenul de livrare, iar școlile nu mai au teste. Daca lotul va ajunge zilele urmatoare in Romania, va fi distribuit de urgența in teritoriu, a spus Raed Arafat, vineri, in cadrul unei conferințe de presa. „Colegii noștri au luat contact cu firmele care au de livrat mai tarziu și astazi vom ști daca urmeaza totuși sa se livreze mai devreme. Avem promisiuni…