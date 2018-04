Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele italian Sergio Mattarella a inceput joi o noua runda de consultari vizand formarea unui nou guvern, a carui configuratie continua sa fie incerta atat timp cat fiecare tabara ramane pe pozitiile sale, transmite AFP. Liderii partidelor parlamentare mici au inceput sa soseasca…

- Echipa de tenis a Frantei o conduce cu 2-1 pe cea a Italiei, intr-unul din sferturile de finala ale Cupei Davis, gratie victoriei obtinute sambata, in meciul de dublu, de perechea din Hexagon alcatuita din Nicolas Mahut si Pierre-Hugues Herbert, ce a trecut in trei seturi de Fabio Fognini/Simone Bolelli,…

- Presedintele italian, Sergio Mattarella, a inceput negocierile cu partidele parlamentare in vederea formarii unei guvern. In urma alegerilor de luna trecuta nicio grupare politica nu a obtinut majoritatea.

- Coalitia de centru-dreapta trebuie sa primeasca sarcina formarii viitorului guvern al Italiei, afirma Silvio Berlusconi, liderul formatiunii Forza Italia, dupa rezultatul neconcludent al scrutinului parlamentar, informeaza cotidianul La Repubblica.

- Diplomatul și universitarul Radu Carp explica, pe Facebook, ca in Italia clivajul dreapta-stanga s-a transformat in dihotomia ”populiști de dreapta” versus ”populiști de stanga”, radicalizand intreaga țara pe baza unor diviziuni regionale puternice.

- Comisia Europeana si-a exprimat luni increderea in posibilitatea formarii unui ''guvern stabil'' in Italia dupa alegerile de duminica ce au condus la o situatie de incertitudine politica in aceasta tara, in conditiile obtinerii unui avans istoric de catre fortele antisistem, eurosceptice…

- Deputatii cehi au votat vineri pentru ridicarea imunitatii parlamentare a premierului populist demisionar Andrej Babis, acuzat pentru ca a folosit in mod ilicit fonduri europene, demers ce survine la trei zile dupa ce guvernul sau minoritar nu a obtinut votul de incredere, relateaza AFP.Parlamentul…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o. (...) Dupa demisia premierului…