- Transportul a peste 750 de camioane saptamanal va fi afectat de lucrarile pe Valea Oltului și podul de la Giurgiu peste Dunare, iar Dacia va pierde 50.000 de euro pe saptamana din cauza timpului pierdut, explica Mihai Bordeanu, managing director Dacia Brand South Eastern Europe & Country Head Romania.

- Decizia constructorului autostrazii Pitești – Sibiu de a cere inchiderea circulației rutiere pe DN 7 Valea Oltului timp de o luna a ingreunat activitatea Dacia. Dificultațile curente de transport pe teritoriul Romaniei s-au accentuat odata cu necesitatea de ocolire. „Avem un factor destabilizant in…

- Lucrarile de defrișare a versantului din zona de protecție a DN7 – Valea Oltului, in contextul construcției autostrazii Sibiu – Pitești, au ajuns in a doua zi. Potrivit informațiilor DRDP Brașov, cele 8 echipe implicate in acest proiect continua sa excaveze și sa taie arborii in imediata vecinatate…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca și-ar dori ca o parte din lucrarile de pe Valea Oltului sa fie facute noaptea pentru a evita disconfortul, nu pentru a raspunde la proteste. Intrebat la sediul PSD despre protestele șoferilor cauzate de inchiderea circulației pe Valea Oltului, Marcel Ciolacu…

- Valea Oltului se va inchide in perioada 8 iulie – 9 august, pe timpul zilei, pentru efectuarea unor lucrari de defrișare in vederea construirii autostrazii Sibiu – Pitești. Aceasta masura a provocat nemulțumiri in randul navetiștilor, localnicilor, transportatorilor și turiștilor. In acest context,…

- Romania se confrunta cu o serie de probleme majore in transporturile sale, cu impact semnificativ asupra calatorilor și a economiei in aceasta perioada aglomerata de vara. Ministerul Transporturilor, condus de Sorin Grindeanu, gestioneaza atat de eficient contractele și relația cu Bulgaria incat, in…

- Dacia nu se teme de concurența chineza și mizeaza pe succesul modelului Duster III, cu comenzi online puternice. Mihai Bordeanu, managing director, Dacia brand south eastern Europe & Country Head Romania, nu vede lansarea numeroaselor marci chinezești pe piața ca o amenințare. El considera ca modelul…