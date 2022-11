Ramași in bezna, in frig și sub amenințarea permanenta a bombelor lui Putin, ucrainenii incep din nou sa plece catre țarile vecine. Numarul celor care vin in Romania crește de la o zi la alta. In numai 24 de ore au intrat in țara aproape 8.300 de ucraineni, in condițiile in care trecerea frontierei e dificila. Sistemele de la vama sunt deseori blocate de pene de curent. Din același motiv, pe sensul de ieșire sunt cozi kilometrice de TIR-uri care așteapta sa treaca de controlul vamal.