- Drumul National 75 este blocat, marti seara, pe o portiune de peste 50 de metri, in localitatea Buru, din judetul Cluj, din cauza aluviunilor care au cazut pe carosabil. Circa 100 de masini sunt oprite in trafic pana la remedierea situatiei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, la kilometrul 301, in zona localitatii Orastie, judetul Hunedoara, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autocamion, un autovehicul cu platforma si doua autoturisme.…

- Pe anumite drumuri din judetul Sibiu au fost semnalate probleme in traficul rutier din cauza vremii nefavorabile, anunta IPJ Sibiu, potrivit Agerpres. Potrivit IPJ Sibiu, pe DJ 106, intre localitatile Daia - Vecerd, traficul rutier se inchide temporar din cauza apei prezente pe carosabil. Ruta…

- Pe anumite drumuri din judetul Sibiu au fost semnalate probleme in traficul rutier din cauza vremii nefavorabile, anunta IPJ Sibiu. Potrivit IPJ Sibiu, pe DJ 106, intre localitatile Daia - Vecerd, traficul rutier se inchide temporar din cauza apei prezente pe carosabil. Ruta ocolitoare recomandata este…

- Un accident care a paralizat traficul rutier si feroviar pe Valea Oltului s-a produs in aceasta dimineata, de 3 iulie, la Caineni - Valcea. Un TIR care se deplasa pe sensul Sibiu - Ramnicu Valcea a iesit de pe carosabil si s-a rasturnat pe calea ferata.

- Doua persoane au fost ranite dupa ce autoturismul in care se aflau s-a lovit frontal cu un microbuz la intrarea in municipiul Ramnicu Valcea.Accidentul rutier s-a produs duminica, pe DN 7, la sensul giratoriu de la intrarea in municipiul Ramnicu Valcea, peste pod.Potrivit purtatorului…

- Un microbuz in care se aflau 14 tineri, care se deplasa, joi, pe Valea Oltului DN 7, pe directia Sibiu - Ramnicu Valcea, a fost lovit din spate de un TIR, care nu a pastrat o distanta corespunzatoare in mers...