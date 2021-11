Stiri pe aceeasi tema

- In trimestrul I I I 202 1 , p onderea inmatricularilor noi de autoturisme importate second hand in total inmatriculari noi de autoturisme a fost de 7 2 , 2 %. In trimestrul I I I 202 1 comparativ cu trimestrul corespunzator din anul 20 20 , inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul…

- In urma aparitiei in Gazeta de Sud a articolului „Cand vor fi amplasate containerele de 3 milioane de euro in Craiova?”, reprezentantii SC Iridex Group Salubrizare spun ca firma a cumparat containerele pentru deseuri reciclabile cu bani din propriul buget. Acestia sustin ca primaria Craiova le va da…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii considera situatia pandemiei din Romania ca fiind una devastatoare. In acelasi timp, autoritatile de la Bucuresti au hotarat ca nu este cazul sa ia masuri mai dure pentru oprirea raspandirii virusului desi recunosc ca suntem in situatie de dezastru. Expertii in sanatate…

- Expertii de la Organizația Mondiala a Sanatații vor veni in Romania pentru a da o mana de ajutor autoritaților in lupta cu valul 4 al pandemiei. Totodata, specialistii de la nivel mondial vor incerca sa impulsioneze campania de vaccinare din tara noastra. Reprezentanții OMS vor avea luni o teleconferința…

- Numarul de inmatriculari noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor a fost, in primul semestru al acestui an, de 255.527, in crestere cu 7,7% fata de perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . In primele sase luni…

- Pandemia a dus la o criza a containerelor de transport. Companiile care importa sau exporta produse sunt dispuse sa plateasca și de 6 ori mai mult pentru inchirierea lor, dar nici așa nu reușesc tot timpul sa le obțina. Chiar daca au succes, așteapta uneori luni intregi sa-și primeasca marfurile. Acest…

- Municipiul Timisoara are in programul de dezvoltare realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare linii de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseul 4, Bulevardul Cetatii”. Lucrarile aferente obiectivului de investitii “Reabilitare linii de tramvai si modernizarea…

- Costul de transport al marfurilor pe mare a ajuns la valori record. Tariful de expediere al unui container din China catre Statele Unite a depașit pragul de 20 de mii de dolari, un cost care a crescut de cateva ori in ultimul an. Iar problemele se țin scai de lanțurile de aprovizionare la nivel global.…