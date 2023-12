Stiri pe aceeasi tema

- Pe aeroportul din Munchen nu mai aterizeaza si nu mai decoleaza nicio cursa pana duminica dimineata. Si Austria și Elveția au probleme mari din cauza zapezii. Iar in Italia, o furtuna puternica a maturat coasta toscana.

- Un autocar in care se aflau 40 de persoane s-a rasturnat pe un drum in județul Ialomița. A fost activat Planul Roșu de intervenție. O persoana a fost ranita. Toate persoanele implicate au fost duse școala din localitatea Iazu ca sa se adaposteasca.

- Turistii care au innoptat in weekend la pensiunile din Padiș au constatat ca nu pot pleca de la munte, dupa ce iarna si-a intrat in drepturi la mijlocul lui noiembrie. Insa drumarii au fost luati iarasi prin surprindere de sosirea zapezii.

- Romania și Marea Britanie sunt in topul țarilor europene unde se consuma cel mai mult alcool, arata un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica. Studiul a comparat consumul din 33 de țari membre ale organizației. 40% dintre barbații romani recunosc ca au trecut prin episoade de…