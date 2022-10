Am eliminat specula, a spus Marcel Ciolacu, iritat de semnalele blocarii pieței lemnelor dupa apariția Ordonanței care plafoneaza prețurile la 400 de lei m.c. Reprezentanții Federației Silva spun ca firmele vor retrage lemnul de la vanzare pana va trece efectul actului normativ și ca acest blocaj vine peste un altul, provocat de o transpunere a […] The post Blocaj total la exploatarea lemnului. Populația ramane fara sursa de incalzire first appeared on Ziarul National .