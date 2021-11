Stiri pe aceeasi tema

- Situația in sistemul sanitar buzoian este critica in continuare, numarul mare de prezentari la Spitalul Județean și al solicitarilor de Ambulanța fiind la cote ridicate. Este un blocaj ingrijorator, iar autoritațile din sanatate incearca sa gaseasca soluții imediate, pentru rezolvarea fiecarei situații. …

- Criza Covid-19 se intensifica de la o zi la alta. Persoanele care cer sa fie testate la domiciliu pentru COVID-19 asteapta chiar si 4-5 zile in Buzau. Multe dintre ambulante sunt blocate cu pacienti in curtea Spitalului Judetean Buzau, iar din aceasta cauza cei care solicita sa fie testați au de așteptat…

- Directorul Spitalului Judetean de Urgenta din Slobozia, Liviu Patrichi, afirma ca unitatea medicala are un aflux foarte mare de pacienti cu COVID, iar peste 92-95% dintre acestia sunt nevaccinati si ajung la spital dupa multe zile de stat acasa. "De 7-10 zile nu mai avem locuri pentru pacientii COVID…

- Potrivit medicilor, pacienții au ajuns cu ambulanța la spital, in stop cardio-respirator și, din nefericire, in ciuda manevrelor de resuscitare, nu au mai putut fi salvați. In ultimele 24 de ore, la Spitalul de Urgența din Craiova au murit 9 pacienți Covid-19. In total, in unitatea medicala sunt internați…

- Situație dramatica la Spitalul Județean din Craiova. Noua oameni au murit in ultimele 24 de ore, doi dintre ei in fața unitații, in ambulanța, in timp ce așteptau ajutorul medicilor. Sunt peste o suta de pacienți COVID internați aici, in condițiile in care capacitatea este de numai 30 de paturi. In…

- Tragedie la Spitalul de Urgenta din Craiova. Doi oameni au murit in curtea unitatii medicale, in ambulante, transmite Antena 3. Pacientii venisera in stop cardio-respirator. Medicii au incerat sa-i resusciteze in salvari, dar a fost in zadar. Potrivit Antena 3, 9 oameni au murit, 2 dintre ei chiar…

- Recorduri negative in Romania in privinta cazurilor de infectare Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. 357 de persoane infectate cu coronavirus au murit de ieri pâna astazi la prânz în România. Este cel mai mare numar de decese la 24 de ore înregistrate de la începutul…

- Prefectul judetului Constanta, Silviu-Iulian Cosa, a anuntat, sambata, constituirea unei comisii care sa efectueze o ancheta administrativa dupa incendiul de la Sectia ATI a Spitalului de Boli Infectioase, la solicitarea Corpului de control al prim-ministrului, informeaza Agerpres. Comisia de control…