Blocaj politic pe certificatul verde, în Parlament Introducerea obligativitații certificatului verde pentru unii angajați este intens disputata de partide in Camera Deputaților unde ește așteptat un vot final. Negocierile s-au blocat total dupa ce liberalii au decis sa nu susțina demersul PSD ca testele pentru nevaccinați sa fie platite de la bugetul de stat. PNL spune ca din moment ce vaccinul e gratuit, atunci cine nu se vaccineaza ar trebui sa se testeze din propriul buzunar, nu din banii celorlalți romani care s-au vaccinat. Surse social-democrate spun ca cele 6 comisii parlamentare raportoare nu vor fi convocate pentru a discuta proiectul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

