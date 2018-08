Blocaj pe autostradă. Legătura Franţa - Spania, întreruptă Un incendiu in nordul Spaniei in apropiere de frontiera franceza a constrans autoritatile sa intrerupa circulatia timp de mai multe ore pe o autostrada care leaga cele doua tari, lovite de canicula, au anuntat pompierii, potrivit AFP. 'Intervenim impreuna cu pompierii francezi la un incendiu in La Jonquera', la frontiera, au anuntat ei pe Twitter. Pompierii catalani au precizat ca sunt sprijiniti de sase bombardiere cu apa si de elicoptere. Incendiul a izbucnit in jurul orei locale 17.30 (15.30 GMT), potrivit autoritatilor franceze, si a fost izolat rapid. Autostrada a fost redeschisa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

