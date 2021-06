Blocaj la stația de metrou Lujerului. O tânără a vrut să se sinucidă și a sărit în fața trenului O tanara ar fi incercat sa se sinucida, miercuri dimineața, aruncandu-se in fața trenului, la stația de metrou de la Lujerului. A fost restrictionat accesul calatorilor in statie. Medicii de la SMURD au ajuns in scurt timp de la incident la fața locului, pentru a-i acorda tinerei, de 20 de ani, ingrijiri medicale. Ea urmeaza […] The post Blocaj la stația de metrou Lujerului. O tanara a vrut sa se sinucida și a sarit in fața trenului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

