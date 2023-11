Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei vrea sa inchirieze luminițe de Craciun de peste 3,3 milioane lei și sa cumpere decorațiuni de circa 2 milioane lei, potrivit unor anunțuri de achiziție publica. „In acest an se vor inchiria motive luminoase cu tema „Sarbatori de iarna impreuna in București””, se arata in anunțul postat…

- Primarul Capitalei și-a anunțat, marți, intenția de a candida pentru un nou mandat și a lansat o intrebare pe o „chestiune serioasa” conducerii PNL: vrea ca dreapta sa caștige alegerile locale in București sau vrea sa le caștige PSD?Nicușor Dan are șanse sa primeasca sprijinul USR, PMP și Forța Dreptei…

- Compania Municipala Parking a lansat o noua versiune a aplicatiei de plata a parcarilor administrate de Primaria Capitalei, a transmis, duminica, pe Facebook, primarul general, Nicusor Dan.Noua versiune permite plata parcarii fara cont, achitarea in avans a taxei si plata simultana pentru mai multe…

- Datoriile acumulate la Primaria Capitalei, care blocheaza investițiile atat de necesare pentru oraș, sunt din nou un motiv de disputa intre actualul și fostul primar. In emisiunea „In fața ta”, de la Digi24, Nicușor Dan o acuza pe Gabriela Firea ca i-a lasat conturile pe minus cu miliarde de lei. In…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, sambata seara, ca a avut in cursul saptamanii o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu, si a subliniat ca atat Guvernul Romaniei, cat si Primaria Capitalei sustin puternic candidatura Bucurestiului pentru organizarea finalei Europa…

- Gabriela Firea a reacționat dupa ce a fost inaugurat Pasajul Doamna Ghica, cu trei ani intarziere. Aceasta spune ca in timpul mandatului sau la Primaria Capitalei, stadiul lucrarilor era de peste 70%, iar Nicușor Dan ”s-a incapațanat sa caute nereguli si

- Opt autoutilitare de mare tonaj au urcat in diferite puncte ale Pasajului Ghica pentru realizarea testelor statice, iar luni si marti vor fi facute testele dinamice, a anunțat joi Primari Capitalei.”Opt autoutilitare de mare tonaj au urcat astazi in diferite puncte ale Pasajului Ghica pentru realizarea…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a reinnodat prietenia cu Ludovic Orban, cel care i-a susținut candidatura in 2020, cand era lider PNL, și care este așteptat sa-l susțina in continuare. Nicușor Dan a anunțat pe pagina sa de Facebook ca a „participat cu bucurie la conferința Forța Dreptei…