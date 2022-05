Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus vineri, 20 mai, dupa ce a vizitat șantierul de la Braila, ca podul suspendat peste Dunare va fi dat in circulatie in decembrie, la aproape 5 ani de la demararea proiectului și dupa 4 ani de lucrari. „Eu sunt optimist. Asa cum ne-au anuntat si…

- Societatea care asigura traversarea Dunarii cu bacul, intre Galati si Tulcea, si de la Isaccea la Orlivka (Ucraina), a anuntat ca nu mai ofera gratuitate convoaielor umanitare pentru Ucraina, si nici persoanelor refugiate.

- O echipa de militari EOD (specialisti in dezamorsarea dispozitivelor explozive) de la Regimentul 307 Infanterie Marina din Babadag executa, marti, o misiune in localitatea Sfantu Gheorghe din judetul Tulcea, pentru a interveni asupra unei lovituri de aruncator de grenade, semnalata de o persoana…

- Delegația CCIR, condusa de președintele organizației, dl. Mihai Daraban, a reunit la acest eveniment 38 de companii romanești interesate sa iși extinda afacerile și pe piețele non-UE. In cadrul intalnirilor B2B, antreprenorii romani au discutat cu reprezentanții companiilor emirateze care activeaza…