- Comisia Europeana nu este de acord cu ușoara cosmetizare facuta pensiilor speciale de catre Guvern. Experții Comisiei spun ca s-ar face „doar economii foarte limitate și nu s-ar aborda suficient sustenabilitatea fiscala și, in special, echitatea. In plus, nu imbunatațește decat in mica masura caracterul…

- Pensii 2023: Romania a trimis din nou un memoriu la Comisia Europeana, legat de pensiile speciale. Marcel Bolos precizeaza ca termenul pentru legea pensiilor speciale este luna iunie. Romania a trimis o scrisoare Comisiei Europene dupa ce a venit acel raport al Bancii Mondiale cu privire la reforma…

- Ministrul Fondurilor Europene susține ca Romania are timp pana in luna iunie sa rezolve problema reformei pensiilor speciale. Altfel, am putea pierde bani din PNRR. El precizeaza ca in cazul pensiilor militare, ”daca va fi cazul, probabil impreuna cu experții Bancii Mondiale, se va gasi o formula ca…

- Marcel Boloș a afirmat ca daca nu se ajunge la un compromis cu UE, in privința Jalonului 215, din PNRR, atunci Romania va avea de platit de ordinul sutelor de milioane de euro. „Pot sa va confirm continutul jalonului 215 din PNRR pe care il stiu pe de rost si care spune doua lucruri esentiale pentru…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat marți, 7 martie, la Digi24, ca jalonul 215 din PNRR, care se refera la reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale, prevede doua condiții esențiale, sustenabilitatea și contributivitatea. „Daca nu ajungem la o solutie cu Comisia…

- „Pot sa va confirm continutul jalonului 215 din PNRR pe care il stiu pe de rost si care spune doua lucruri esentiale pentru pensiile speciale. Prima conditie de sustenabilitate, adica sa generam prin proiectul de lege privind pensiile speciale cheltuieli pe care le putem sustine pe termen lung din bugetul…

- Intrebat cand se va realiza reforma pensiilor speciale, Marceș Boloș a spus: „Proiectul privind pensiile speciale este in procedura parlamentara pentru a fi aprobat. Și, de asemenea, suntem in dialog activ cu Comisia Europeana sa lamurim acest aspect pe care il monitorizeaza Comisia Europeana. Exista…