- Parlamentul European a anuntat joi seara ca a intrerupt negocierile cu statele membre privind urmatorul buget multianual al UE pentru perioada 2021-2027, cu riscul de a intarzia planul de relansare a economiei de 750 miliarde de euro care ii este atasat, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- State membre ale UE, in frunte cu Germania, acuza Parlamentul European ca pune in pericol planul de relansare de 750 de miliarde de euro si bugetul european multianual convenite cu mari dificultati, intrucat eurodeputatii insista asupra conditionarii accesarii fondurilor europene de statul de drept…

- Liderii europeni au reusit, in a cincea zi a summitului de la Bruxelles, sa ajunga la un acord privind bugetul multianual si pachetul de relansare economica post-coronavirus. Noua propunere este, dupa cum a spus Charles Michel, presedintele Consiliului European, rezultatul negocierilor colective. Intre…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au convenit asupra unei formule ce conditioneaza acordarea fondurilor UE de respectarea statului de drept, au declarat pentru dpa surse UE. Compromisul a fost acceptat in noaptea de luni spre marti in timpul negocierilor maraton de la Bruxelles, incepute…

- Parlamentul European nu-si va da acordul asupra unui acord ce ar putea fi convenit luni de liderii europeni cu privire la pachetul de relansare economica post-pandemie daca acesta nu va indeplini anumite conditii, sustine presedintele legislativului european, David Sassoli, potrivit Reuters. Liderii…

- Cei 27 de lideri ai UE au decis sa intre in prelungiri si sa se reintalneasca duminica la pranz, in speranta de a depasi blocajele privind uriasul plan de relansare post-coronavirus aflat in discutie, comenteaza AFP, conform Agerpres.Reuniti de vineri dimineata la Bruxelles, liderii UE se afla in continuare…

- Liderii celor 27 de tari membre ale Uniunii Europene au decis sa se reintalneasca duminica la pranz pentru a continua discutiile pe marginea planului de relansare economica post-coronavirus, transmit agentiile internationale de presa, citand o sursa oficiala. Reuniti de vineri dimineata la Bruxelles,…

- Noi propuneri privind planul de relansare a economiei Uniunii Europene vor fi prezentate sambata, in a doua zi a summitului european de la Bruxelles, in incercarea de a convinge grupul tarilor ''frugale'', condus de Austria si Olanda, sa avanseze catre un acord intre Cei 27, informeaza AFP.Potrivit…