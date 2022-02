Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat joi efectuarea unor exercitii planificate in Marea Neagra, cu participarea unor grupuri tactice navale din cadrul Flotei sale din Marea Neagra, in timp ce Ucraina a denuntat vehement desfasurarea aplicatiilor in apropierea coastei sale de sud, acuzand Moscova ca, prin manevrele sale,…

- Traversarea Stramtorilor Bosfor si Dardanele de catre nave de razboi este reglementata de Conventia de la Montreux din 1936, care limiteaza numarul si dimensiunile vaselor de razboi apartinand altor tari decat cele riverane la Marea Neagra. Trimiterea a doua nave spaniole in Marea Neagra ca parte a…

- Au aparut noi imagini comerciale luate din satelit care arata prezenta masiva a fortelor militare ale Rusiei in apropierea Ucrainei, pe masura ce temerile privind o invazie iminenta cresc. Pe acest fundal, in speranta ca vor impiedica o invazie rusa in Ucraina, cateva state europene au decis sa trimita…

- Spania a luat decizia sa trimita nave de razboi care sa se alature forțelor navale NATO din Mediterana și Marea Neagra, pe masura ce tensiunea in regiune crește din cauza poziționarii armatei ruse la granița cu Ucraina, a declarat joi ministrul Apararii, Margarita Robles, potrivit Reuters.

- In ultima vreme, atenția pentru Marea Neagra a crescut, iar factorii care au contribuit la asta sunt, pe de o parte, acțiunile Rusiei, care, dupa ce a anexat ilegal Penisula Crimeea, a comasat in zona armata, aducand și echipamente militare. De cealalta parte este NATO, pregatita sa descurajeze acțiunile…

- Marea Britanie va oferi asistenta Ucrainei pentru modernizarea capabilitatilor navale, in scopul asigurarii libertatii de navigatie in Marea Neagra si Marea Azov, in virtutea unui acord anuntat in cursul vizitei la Kiev a ministrului britanic al Apararii, Ben Wallace, pe fondul tensiunilor cu Rusia,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat marti un acord-cadru de utilizare a unei finantari britanice pentru a îmbunatati capacitatile navale ale Ucrainei, transmite Reuters. Acordul a fost convenit în timpul unei vizie la Kiev a ministrului britanic al Apararii, Ben Wallace.Zelenski…

- Acordul a fost convenit in timpul unei vizite la Kiev a ministrului britanic al Apararii, Ben Wallace. Zelenskiy afirmat intr-o declaratie ca a discutat cu Wallace despre cum poate avea loc o navigatie sigura pentru navele din Marea Neagra si Marea Azov si despre aspiratiile Ucrainei de a adera la…