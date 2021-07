Stiri pe aceeasi tema

- „Comisia de la Veneția saluta intenția autoritaților romane de a reforma sistemul judiciar și de a restabili atribuțiile procurorilor DNA și DIICOT și ințelege ca primul pas urgent in aceasta reforma mai larga este desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție”, se arata intr-un…

- A mai aparut un american care sa ne invețe ce este democrația, statul de drept, cat de periculoasa este corupția și cat de primejdioasa este menținerea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. David Muniz, insarcinatul cu Afaceri al Ambasadei SUA la București, ne da lecții. Nu…

- Inca de la bun inceput UDMR s-a opus desființarii Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Spre deosebire de PNL și USR PLUS, care s-au napustit ca vulturii, a avut o judecata mai așezata, mai limpede. Marele cui al maghiarilor era repartizarea dosarelor in cazul desființarii.…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat, luni, ca la nivelul coalitiei guvernamentale s-a convenit sa se astepte punctul de vedere al Comisiei de la Venetia în privinta desfiintarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ).„Subiectul principal a fost legat…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, anunța ca deocamdata in coaliție nu exista consens privind desființarea Secției Speciale pentru Investigarea Infracțiunilor din justiție, din cauza ca partidele au elaborat diverse variante pentru proiect. "Ca sa reușim desființarea SIIJ trebuie sa convenim asupra…

- Comisia Juridica a Senatului s-a reunit, miercuri, pentru o dezbatere pe tema desființarii Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, dupa care au discutat și despre incidentele care au avut loc saptamana trecuta la ședința privind sancționarea senatoarei Șoșoaca. Astfel, membrii…

- O situație incredibila s-a intamplat la Senat. Membrii Comisiei Juridice s-au incuiat in sala de ședințe, de teama sa nu intre din nou peste ei senatoarea Diana Șoșoaca. Comisia Juridica a Senatului s-a reunit, miercuri, pentru o dezbatere pe tema desființarii Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor…

- Membrii Comisiei Juridice din Senat s-au incuiat cu cheia in sala de ședințe, miercuri, dupa ce, cu o zi in urma, senatoarea Diana Sosoaca a fortat intrarea in sala cu o masca neconforma, informeaza Stirile PRO TV . Comisia Juridica a Senatului s-a reunit, miercuri, pentru o dezbatere pe tema desființarii…