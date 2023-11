Discuțiile despre noua Lege a pensiilor ii țin cu sufletul la gura pe mulți dintre seniorii romani, care așteapta sa afle ce decid, pana la urma, guvernanții cu privire la veniturile lor. Cu scurt timp inainte ca la Palatul Victoria sa inceapa ședința de Guvern in care ar urma sa se analizeze proiectul de lege […] The post Blocaj in Coaliție pe noua Lege a pensiilor? Ciuca: „Este enorm de mult si trebuie sa identificam sursele de finantare” first appeared on Ziarul National .