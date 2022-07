Blocaj imens în Franța, în sezonul concendiilor: angajații din sistemul feroviar fac grevă din cauza inflației Angajatii sistemului feroviar din Franta au intrat, miercuri, in greva, calatoriile cu trenul fiind sistate cu cateva zile inainte de inceputul vacantei de vara si intr-un moment tensionat in alte domenii ale economiei, deoarece nivelul record al inflatiei afecteaza salariile, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

