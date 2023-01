Stiri pe aceeasi tema

- De cand au inceput lucrarile, muncitorii au descoperit cel puțin 10 proiectile. In timpul lucrarilor, muncitorii au vazut un corp metalic care ieșea din pamant. In scurt timp, au oprit lucrarile și au anunțat autoritațile. La fața locului au ajuns pirotehniștii ISU care au scos proiectilul din pamant…

- „Parinții din ziua de azi trebuie sa lucreze ca și cum n-ar avea copii și sa creasca copii ca și cand nu ar lucra”, a spus Ioana Axinte, CEO și cofondatoare One Learning, pentru Școala 9 . Cu o experiența in crearea de proiecte educaționale in Marea Britanie, Ioana impreuna cu trei prieteni specialiști…

- Doua proiectile explozive si patru proiectile perforante au fost descoperite, joi, de muncitori pe santierul deschis in vederea construirii unei nod rutier intre autostrazi, in apropiere de Ploiesti. Cei de la ISU Prahova au fost chemați sa ridice muniția. Descoperirea a fost facuta in comuna Rafov,…

- Qatarul a golit blocurile de apartamente in care locuiau mii de muncitori straini și care se aflau in aceleași zone din centrul capitalei Doha unde vor sta fanii de fotbal in vizita in timpul Cupei Mondiale, au declarat pentru Reuters muncitorii evacuați, noteaza mediafax. Fii la curent cu…

- Pentru unii șoferi, obiectele specifice care impun restricții in trafic par foarte deranjante. Altfel, nu se explica de ce, zilele trecute, balizele de pe DN 10 de la Viaductul Teherau și un parapet din plastic au fost aruncate peste pod. „Pe sectorul de drum semaforizat de la Viaductul Teherau, pe…

- Trei pompieri din orasul Carei, care iesisera din tura, au salvat doua persoane aflate intr-o casa cuprinsa flacari, duminica dimineata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Somes" Satu Mare.

- Ca urmare a unui proiect legislativ adoptat pe 28 septembrie, in Senat, copiii vor avea acces gratuit la terenul de sport din curtea scolii, in afara orelor de curs! In raportul intocmit de comisia de specialitate și adoptat acum se arata ca proiectul pentru completarea Legii educatiei fizice si sportului…