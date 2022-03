Stiri pe aceeasi tema

- Dana Rogoz, in varsta de 36 de ani, este casatorita cu Radu Dragomir din 2012 și au impreuna doi copii. Dana este una dintre cele mai apreciate actrițe de teatru și film, din Romania și a apaarut in numeroase proiecte de televiziune In cadrul unui interviu pentru Click! , Dana Rogoz a marturisit care…

- Italia iese din starea de urgența de la sfarșitul lunii martie. Masca ramane obligatorie in spațiile inchise, inclusiv in școli, pana pe 30 aprilie. Obligativitatea de vaccinare se menține pana la sfarșitul anului doar pentru personalul medical. Consiliul de Miniștri din Italia a aprobat, joi, in unanimitate,…

- Patrizia Paglieri este unul dintre cei mai cunoscuți chefi din Romania. Impreuna cu fiul ei, Francy, a format o echipa de succes in cadrul emisiunii Asia Express, pe Drumul Imparaților. Cu toate acestea, nu se cunosc prea multe detalii despre viața ei amoroasa. Vedeta a publicat și prima imagine cu…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat duminica, la Antena 3, ca el și liderul PNL, Florin Cițu, au concepții diferite „despre lume și viața” și i-a transmis acestuia ca ieșirea PSD de la guvernare ar duce la alegeri anticipate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Deși in prezent are o situație financiara buna și o afacere care ii merge de minune, Dani Oțil și-a facut și credite la banca și inca mai are de platit la ele. Prezentatorul de la Antena 1 spune ca nu mai vrea niciodata sa faca astfel de imprumuturi.

- Una dintre emblemele muzicii populare romanești a murit la 83 de ani! Cea supranumita sufletul tarafului ”Rapsozii Gorjului”, Rela Ciulei, a incetat din viața la varsta de 83 de ani. Rela Ciulei a cantat pe marile scene ale Romaniei. Taraful din Peștișani ii purta numele. Cantareața era sora…

- Simona Constantinescu, soția regretatului artist Mihai Constantinescu, a petrecut sarbatorile de iarna in lipsa partenerului ei de viața. Aceasta a facut marturisiri in exclusivitate pentru Antena Stars, despre cele mai grele momente prin care a trecut de cand cantarețul s-a stins din viața.

- Mircea Eliade este considerat a fi unul dintre scriitorii geniali ai Romaniei care a lasat in urma sa, pe langa operele literare, și cateva vorbe pline de ințelepciune, care au devenit adevarate maxime! Mai jos va redam cele mai cunoscute citate lasate de Mircea Eliade. 1. Fetele, cand ajung femei,…