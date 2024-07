BLOCADA Botoșani: Zeci de botoșăneni au cerut intervenția poliției prin apel la 112 BLOCADA Botoșani: Zeci de botoșaneni au cerut intervenția poliției prin apel la 112 In ultimele 24 de ore, polițiștii botoșaneni au organizat 3 acțiuni punctuale, in cadrul acțiunii BLOCADA, beneficiind de sprijinul jandarmilor și au intervenit la 46 de evenimente, majoritatea sesizate prin apel la 112. Activitațile desfașurate au avut drept scop asigurarea climatului de ordine și siguranța publica, creștera gradului de disciplina rutiera și prevenirea și combaterea […] Citește BLOCADA Botoșani: Zeci de botoșaneni au cerut intervenția poliției prin apel la 112 in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

