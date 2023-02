Un bloc cu patru etaje din Buziaș (județul Timiș) a fost evacuat in aceasta seara, dupa ce intr-un apartament de la etajul intai a izbucnit un incendiu. „In jurul orei 19, am fost solicitați sa intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament in orașul Buziaș, pe strada Avram Iancu. A fost alertata Stația […] Articolul Bloc evacuat dupa izbucnirea unui incendiu. Intervenție de urgența a pompierilor, doua persoane au ajuns la spital a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .