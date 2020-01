Stiri pe aceeasi tema

- Panica intr-un bloc din Galați. Zeci de persoane, printre care și opt copii, și-au petrecut prima zi din 2020 in strada. Toți au fost evacuați din apartamente dupa ce in casa scarii s-a simțit un miros puternic.

- Aburii alcoolului si cozile la supemarketuri nu fac casa buna. Cel putin in cazul unui barbat din Iasi, de 33 de ani. Pe 26 decembrie, a doua zi de Craciun, Vasilica M. s-a deplasat la un magazin din cartierul in care locuia pentru a mai cumpara cate ceva pentru masa de Sarbatori. Iritat de modul in…

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica avertizeaza despre consecințele intoxicarii cu spray lacrimogen. Autoritatea face precizarile dupa ce 25 de elevi din satul Talmaza s-au intoxicat cu spray lacrimogen luna aceasta.

- Municipalitatea buzoiana a inclus pe lista de prioritați pentru anul viitor reabilitarea pasajului subteran de la Gara CFR. Un prim pas va fi trecerea temporara a obiectivului din proprietatea Regionalei CFR Galați in cea a municipalitații, pas care ar putea fi facut in ședința CLM de la sfarșitul saptamanii.…

- Un tanar care a atacat cu spray lacrimogen o vanzatoare intr-un chioșc de ziare din Alba Iulia, a fost condamnat la inchisoare și depus la Penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei. Voina Florin este un recidivist care a executat o buna parte dintr-o pedeapsa de 8 ani de inchisoare și a fost eliberat…

- Doua eleve de 16 ani și una de 17 ani, de la Liceul Tehnologic din Balțești, au fost transportate la spital, joi, in jurul pranzului, ele acuzand stari de rau dupa ce un coleg ar fi dat cu spray paralizat in baia unitații de invațamant. Alerta a fost data in jurul orei 11.00, din cauza mirosului…

- Politistii au declansat o ancheta dupa ce un elev de 18 ani, din clasa a XII-a de la Liceul Tehnologic de Meserii si Servicii din Buzau, a pulverizat spray lacrimogen pe coridorul unitatii scolare, iar trei fete au ajuns la Spitalul Judetean. In urma incidentului, patru clase au fost evacuate.

- Un elev de la Liceul tehnologic "Meserii si Servicii" din Buzau s-a ales joi cu dosar penal dupa ce a vrut sa glumeasca cu colegii pulverizand spray lacrimogen pe coridorul scolii si in sala de clasa, potrivit Agerpres.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul principal Ane…