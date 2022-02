Bloc de locuințe, spulberat de o rachetă în Kiev. Victimele au fost scoase de salvatori VIDEO Imagini șocante din inima razboiului dintre Ucraina și Rusia. O racheta ruseasca a lovit din plin un bloc de 15 etaje din orașul Kiev, spulberand cladirea. Salvatorii au facut tot posibilul pentru a-i scoate pe oameni de sub daramaturi. Cate victime sunt in total. Presa ucraineana vorbește despre atacurile rușilor. Bloc cu 15 etaje din […] The post Bloc de locuințe, spulberat de o racheta in Kiev. Victimele au fost scoase de salvatori VIDEO appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presa ucraineana a publicat, sambata dimineața, imaginile surprinse de camerele de luat vederi cu momentul in care o racheta lovește in plin cu bloc de 15 etaje dintr-o zona rezidențiala a Kievului. Nu este cunoscut numarul de victime. Serviciul de urgența al Ucrainei spune ca un obuz rusesc a lovit…

- Mai mulți nou nascuți și prematuri intubați din Ucraina sunt feriți de razboi intr-un adapost anti-racheta. Cadrele medicale au luat decizia de a-i lua pe micuți de la secția de Terapie Intensiva, dupa ce ieri, 24 februarie 2022, Rusia i-a atacat pe ucrainieni. Astfel, copiii sunt protejați de orice…

- Imagini cu Academia Militara din Sumi prinsa in mijlocul conflictului dintre soldații ruși și ucraineni au fost difuzate de CNN. Sumi este un oraș cu circa 260 de mii de locuitori, situat in nord-estul Ucrainei, relativ aproape de Harkov și la mica distanța de frontiera cu Rusia. Presa ucraineana relata,…

- Ucraina este in stare de alerta de ieri dimineața, dupa ce Rusia a atacat. In aceste momente, fiecare incearca sa fuga și sa se ascunda din fața armelor și a rachetelor. Mai mult decat atat, nou nascuții prematuri și intubați au fost luați din spitale și sunt protejați de razboi intr-un adapost anti-racheta.…

- Lumea intreaga a ramas impresionata de scenele de razboi din Ucraina. The Sun a publicat imagini ingrozitoare cu civili raniti, dupa ce Rusia a bombardat un bloc de locuinte, fiind ucis un baiat, in Harkov.

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…

- Situația devine tot mai tensionata in regiunile separatiste din estul Ucrainei in condițiile in care Kremlinul a ordonat primirea in Rusia, ca refugiați, a civililor din zona, insa cu excepția barbaților care au primit ordin de mobilizare. SUA au criticat mișcarea Rusiei de a evacua regiunile separatiste…

- Cancelarul german Olaf Scholz va discuta marti despre Rusia cu presedintele francez Emmanuel Macron, a declarat un purtator de cuvant al guvernului german, in contextul in care puterile occidentale incearca sa reduca tensiunile cu Moscova in privinta Ucrainei, relateaza Reuters. Purtatorul…