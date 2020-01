Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit luni seara, in Sectorul 3 al Capitalei, o persoana avand arsuri la nivelul membrelor, iar sase proprietati sunt cuprinse de flacari, au anuntat oficialii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti.O femeie in varsta de 60 ani a fost intubata si apoi a fost transportata…

- O femeie in varsta de 31 de ani a fost gasita moarta, sambata dimineața, intr-un parc din sectorul 6 al Capitalei. Sesizarea a venit prin apel la 112, iar corpul femeii a fost imediat transportat la INML pentru a afla cu exactitate ce s-a intamplat, potrivit digi24.

- Singura campioana olimpica a judoului romanesc, Alina Dumitru, a declarat, miercuri, in cadrul unui eveniment de promovare a sportului in scoli, ca ii indeamna pe parinti sa ii aduca pe copii la judo, o disciplina care ii ajuta sa se dezvolte atat psihic, cat si fizic. In prezent antrenoare…

- Cantarețul Marius Marian Ivancea, cunoscut ca „What’s Up”, a fost dus la Secția 17 de Poliție din Capitala, luni seara, dupa ce a fost reclamat de fost iubita, Alice Badea, care a sunat la 112 și a spus ca barbatul o agreseaza.Secția 17 Poliție a fost sesizata prin serviciul de urgența 112…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019, TURUL 2. Theodor Paleologu a mers la vot insotit de fiul sau, Mihai. "Ziua votului este o zi de sarbatoare pentru democratie. Nu e deloc cazul astazi, este o zi trista, este o zi rusinoasa pentru Romania, in care, de fapt, nu exista nicio speranta de schimbare. Romanii…

- Cetateni care asteapta cate doua-trei ore la coada la ghiseu si functionari publici care tipa la ei sau ii trateaza discriminatoriu - asta este atmosfera de la Directia Venituri Buget Sector 2, relatata de catre o femeie, pe Facebook.

- Ziarul Unirea Propunere legislativa a deputatului Florin Roman (PNL): Adio blocuri neracordate la rețelele de utilitați edilitare funcționale! Comisia de administrație publica din Senat a emis un raport favorabil adoptarii propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea…

- Un cetațean responsabil a oprit un șofer sa urce beat la volan. Totul s-a intamplat in curtea unui bloc din sectorul Rașcani al Capitalei. Barbatul fiind in stare de ebrietate intenționa sa se deplaseze in sectorul Botanica.