Stiri pe aceeasi tema

- Doua oferte pentru noul contract necesar finalizarii construcției tronsonului 1 al drumului expres Pitești – Craiova (Craiova si Robanesti). Constructori din Romania și Turcia concureaza pentru adjudecarea contractului in valoare de 544,13 milioane de lei (fara TVA). Pe traseul, cu o lungime de 17,7…

- Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Vamal și cu sprijinul angajaților SFS și ANSP, au desfașurat marți percheziții in Chișinau, cat și in afara, in cadrul unei cauze penale pornite pe faptul contrabandei cu produse medicale (toxina botulinica „botox”).

- Procurorii din cadrul DIICOT și mai mulți polițiști din Timișoara au destructurat o grupare care accesa și folosea ilegal aplicația unei firme de curierat, sustragand bunuri din cușete de tip easybox. Prejudiciul in aceasta cauza se ridica la aproximativ 80.000 de lei.

- Municipalitatea a transformat caminul C3 al Liceului Tehnologic „Dimitrie Dima” din Pitești in cladire de locuințe sociale. Au fost construite 55 garsoniere (44 mp) și 4 apartamente (70 mp). Lucrarile sunt realizate in proporție de 95 %.

- Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SIS și cu sprijinul polițiștilor de frontiera, au reținut cinci barbați din raionul Briceni pentru facilitarea trecerii frontierei spre Moldova a barbaților din Ucraina, in afara punctelor de trecere a frontierei, in schimbul a 3000 dolari americani per persoana.

- Procedura pentru finalizarea constructiei tronsonului 1 Craiova – Robanesti al Drumului Expres Craiova – Pitesti a fost relansata, a anuntat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook. Citește și: Tanar de 28 de ani cu fractura la cot, mort pe masa…

- Procurorii si politistii care ancheteaza dosarul vizand activitatea infractionala a unei grupari care ucidea ilegal cai pentru a exporta carnea in Italia, in baza unor documente falsificate, anunta ca 33 de cabaline gasite la abatorul unde animalele erau sacrificate ilegal au fost salvate, fiind preluate…

- Guvernul Romaniei a aprobat joi, 9 martie 2023, „desființarea imobilului Complex Sportiv „Nicolae Dobrin” din strada Nicolae Dobrin nr.10, municipiul Pitești, in vederea realizarii pe același amplasament a obiectivului de investiții ”Construire Stadion „Nicolae Dobrin” din strada Nicolae Dobrin nr.10,…