Stiri pe aceeasi tema

- Contractul de finantare pentru construirea unei sali de sport in Turda a fost semnat miercuri, in prezenta ministrului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan. Sala ar urma sa fie predata in 30 de luni, iar valoarea contractului derulat de CNI este de aproape 65,5 milioane de…

- Potrivit anuntului de miercuri al ministerului, arena se va realiza in cadrul subprogramului Sali de sport, parte a Programului National de Constructii de Interes Public sau Social (PNCIPS), derulat de Compania Nationala de Investitii (CNI), institutie care functioneaza sub autoritatea Ministerului…

- In urma cu cateva zile, a solicitat Companiei Naționale de Investiții introducerea acestui obiectiv in Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social Violeta Stoica Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a transmis o solicitare reprezentanților Companiei Naționale…

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației a emis Ordinul 2459/15 iunie 2020 prin care sala de sport de la Poiana Campina este inclusa pe lista investițiilor la care sunt aprobați indicatorii tehnico-economici și pentru care Compania Naționala de Investiții (CNI) urmeaza sa organizeze…

- V. Stoica Paraul Azuga, blocat in seara zilei de 10 aprilie 2020 de o masiva alunecare de teren produsa dupa surparea unui versant al muntelui Sorica, din orașul Azuga, va intra intr-un proces de protecție a malurilor și de regularizare a cursului apei, dupa ce a fost semnat contractul de de execuție…

- Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a participat vineri, 12 iunie 2020, la intalnirea pe care ministrul sanatații, Nelu Tataru, a avut-o cu autoritațile publice din județul Alba, la sediul prefecturii. “Am avut ocazia sa discutam despre planurile de extindere a Spitalului Municipal Sebeș, cu…

- Guvernul Romaniei a aprobat prin act normativ consolidarea, reabilitarea si modernizarea cladirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, bd. Dacia nr. 41, sector 1, Bucuresti. Este un proiect pe care ASE l-a depus inca din anul 2011, avand in vedere starea cladirii si…