- Kremlinul a declarat duminica faptul ca obiectivul declarat de Moscova la inceputul campaniei sale militare in tara vecina, acela al „demilitarizarii” Ucrainei, a fost „in mare parte indeplinit”, potrivit EFE, noteaza Agepres. „Ucraina foloseste din ce in ce mai putin arme proprii si din ce in ce mai…

- Propunerile de a impune o incetare a focului sau de a face concesii teritoriale pentru a opri razboiul din Ucraina nu ar servi decat la legitimarea agresiunii lui Vladimir Putin si ar incuraja viitoare atacuri, a avertizat vineri secretarul american de stat Antony Blinken, care a prezentat strategia…

- ”La invitatia premierului Li Qiang (…), premierul Federatiei ruse (Mihail) Misustin va efectua o vizita oficiala in China, la 23 si 24 mai”, anunta un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe Wang Wenbin. ”Cooperea chinezo-rusa in domeniile economic si comercial va fi discutata”, anunta…

- Combustibilul rusesc ajunge in continuare in Europa și Ucraina, in ciuda sancțiunilor impuse de Uniunea Europeana, in cadrul schemei de reexport prin țari terțe. Alexander Hmelevsky, doctor in economie, a spus acest lucru intr-un comentariu la pentru agenția ucraineana UNIAN, menționand ca produsele…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, i-a luat apararea vineri omologului sau rus, Vladimir Putin, impotriva acuzatiilor de ingerinta in apropiatele alegeri prezidentiale din Turcia, transmite AFP. Rivalul lui Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, a acuzat joi actori rusi anonimi ca raspandesc „deepfakes”…

- Procurorul general al SUA a anuntat miercuri ca a finalizat primul transfer al unor fonduri rusesti confiscate, pentru a ajuta la reconstruirea Ucrainei, transmite AFP, citata de Agerpres. In luna februarie, Merrick Garland a autorizat ca suma de 5,3 milioane de dolari, confiscati din conturile oligarhului…

- Kremlinul ”minte” atunci cand acuza Washingtonul ca se afla in spatele unui presupus atac cu drone ucrainean, a declarat joi un purtator de cuvant al Casei Albe, informeaza AFP. „Nu avem nicio legatura cu aceasta afacere”, a declarat la MSNBC purtatorul de cuvant al Consiliului pentru securitate nationale…

- Presedintele Volodimir Zelenski a dezmintit miercuri orice atac ucrainean asupra omologului sau rus Vladimir Putin, dupa ce Moscova a anuntat ca a doborat doua drone care vizau Kremlinul, relateaza AFP si Reuters. „Nu l-am atacat pe Putin. Il lasam tribunalului. Noi luptam pe teritoriul nostru, aparam…