- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a plecat in Bali pentru a participa la reuniunea miniștrilor de Externe diin G20, relateaza The Guardian . Este pentru prima data cand Lavrov se va intalni fața in fața cu omologi din țarile care au impus sancțiuni Rusiei, dupa invadarea Ucrainei. Secretarul…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a spus omologului sau rus Vladimir Putin, in timpul unei discutii la telefon, ca toate partile ar trebui sa conlucreze pentru solutionarea crizei din Ucraina „intr-un mod responsabil”, relateaza Reuters, citand postul de televiziune de stat chinez CCTV. China a refuzat…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut marti Ucrainei si Rusiei sa colaboreze cu aceasta organizatie in vederea deschiderii de culoare umanitare pentru evacuarea civililor din zonele de conflict din Ucraina, relateaza agentiile AFP si EFE. ”Am propus crearea unui…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a desființat retorica Rusiei referitoare la așa-numita „operațiune speciala” a armatei ruse in Ucraina și a precizat ca, in acest caz, este vorba despre „o invazie”. Declarația a fost facuta de șeful ONU in cadrul unei discuții avute la Moscova cu ministrul…

- Livrarile de armament occidental catre Ucraina inseamna ca alianta NATO este ‘in esenta implicata in razboi cu Rusia’, iar Moscova considera aceste arme ca fiind tinte legitime, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov intr-un interviu difuzat luni, relateaza Reuters. ‘Aceste arme vor fi o…

- Presedintele chinez Xi Jinping a reiterat opozitia Chinei fata de sanctiunile unilaterale joi intr-un discurs, fara a mentiona direct actiunile punitive ale Occidentului impotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei, noteaza Reuters, informeaza AGERPRES . China a criticat in mod repetat sanctiunile occidentale,…

