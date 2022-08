Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken va incerca probabil sa discute cu omologul sau rus pe marginea unei reuniuni din Cambodgia, a declarat joi purtatorul de cuvant pe teme de securitate al Casei Albe John Kirby, dupa ce baschetbalista americana Brittney Griner a fost condamnata in Rusia la noua…

- Președintele american Joe Biden a cerut Rusiei sa o elibereze imediat pe Brittney Griner și a spus ca administrația sa va continua sa lucreze pentru eliberarea baschetbalistei condamnate joi de un tribunal din Rusia la 9 ani de inchisoare pentru trafic de droguri, relateaza Reuters . „Astazi, cetațeanul…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat vineri ca a avut o discuție „sincera” cu omologul sau rus Serghei Lavrov, pe care l-a indemnat sa accepte oferta SUA de a obține eliberarea americanilor deținuți in Rusia, potrivit AFP. „Am avut o discuție sincera și directa”, a declarat secretarul…

- Ucraina și-a intensificat tentativa de recucerire a regiunilor controlate de ruși in sud, in timp ce forțele ruse anunța ca 40 de prizonieri au murit, dupa ce inchisoarea din Donețk in care erau ținuți a fost atacata de forțele ucrainene. Kievul neaga acuzațiile și spune ca Moscova incearca sa acopere…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a afirmat, vineri, ca a avut o discutie telefonica cu ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, si a insistat ca Kremlinul sa accepte "propunerea substantiala" pe care Washingtonul a facut-o pentru a obtine eliberarea a doi americani detinuti in Rusia, relateaza…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a anunțat vineri ca a purtat o discutie telefonica cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, in care au abordat situatia din Ucraina, criza alimentara si un schimb de detinuti intre Rusia si SUA, potrivit Reuters . Este prima discuție pe care cei doi oficiali…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a avut o intrevedere sambata, pe insula indoneziana Bali, cu omologul sau chinez Wang Yi si a calificat discutiile avute drept „utile, sincere si constructive”, dar a lansat si un avertisment Beijingului in privinta Taiwanului, relateaza AFP. „In pofida complexitatii…

- Rusia a interzis sambata intrarea in aceasta tara pentru un numar de 963 de cetateni americani, printre care presedintele SUA Joe Biden si secretarul de stat Antony Blinken, in replica la sanctiunile impuse de SUA dupa agresiunea militara a Rusiei contra Ucrainei, relateaza agentiile Reuters si EFE.Joe…