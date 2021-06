Statele Unite spera in relatii mai stabile si profitabile cu Rusia, dar, daca aceasta va continua 'sa atace', Washingtonul va raspunde, a declarat seful diplomatiei americane, Antony Blinken, intr-un interviu aparut marti in cotidianul italian La Repubblica, transmite Reuters. 'Daca Rusia va continua sa ne atace sau sa actioneze asa cum a facut-o cu atacurile SolarWind, intruziunile in alegerile noastre si agresiunea impotriva (opozantului Aleksei) Navalnii, atunci vom raspunde', a spus Blinken, aflat la Roma pentru o reuniune privind eforturile internationale de lupta impotriva…