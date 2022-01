Stiri pe aceeasi tema

- Germania va trebui sa impiedice intrarea in functiune a controversatului gazoduct Nord Stream 2 daca Rusia ataca Ucraina, a declarat miercuri, la Washington, intr-o conferinta de presa, secretarul de stat american, Antony Blinken, alaturi de ministrul de externe german, Annalena Baerbock, relateaza…

- Germania va trebui sa impiedice intrarea in functiune a controversatului gazoduct Nord Stream 2 daca Rusia ataca Ucraina, a declarat miercuri, la Washington, intr-o conferinta de presa, secretarul de stat american, Antony Blinken, alaturi de ministrul de externe german, Annalena Baerbock, relateaza…

- Germania va trebui sa impiedice intrarea in functiune a controversatului gazoduct Nord Stream 2 daca Rusia ataca Ucraina, a declarat miercuri, la Washington, intr-o conferinta de presa, secretarul de stat american, Antony Blinken, alaturi de ministrul de externe german, Annalena Baerbock, relateaza…

- ''In ceea ce priveste Ucraina, ne sunt prezentate noi provocari. Inviolabilitatea frontierelor este un bun pretios si nenegociabil', a afirmat cancelarul social-democrat.Acest avertisment clar adresat Rusiei este mai degraba neobisnuit pentru un mesaj de Anul Nou adresat in mod traditional chestiunilor…

- Gazoductul Nord Stream 2 nu va fi autorizat sa functioneze în cazul unei noi „escaladari” în Ucraina, în baza unui acord de principiu între Berlin si Washington, a menționat șefa diplomației germane, Annalena Baerbock,duminica seara, transmite AFP . Din…

- Gazoductul germano-rus Nord Stream 2 nu va fi autorizat sa functioneze in cazul unei noi "escaladari" in Ucraina, in baza unui acord de principiu intre Berlin si Washington, a afirmat duminica seara sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, citata de AFP. Din cauza situatiei tensionate…

- ”Cred ca ne apropiem de aceasta linie, daca Rusia are intr-adevar gaze de furnizat si alege sa nu faca acest lucru si o va face doar daca Europa va accepta alte cereri care nu au nicio legatura”, a declarat reporterilor Amos Hochstein, consilierul lui Biden, intrebat fiind daca Putin foloseste gazele…

- China va fi principalul beneficiar al unor politici occidentale complet nerealiste care isi propun ambitioase tinte neutrale de emisii de carbon. Multi lideri europeni, intre care si Klaus Iohannis, aflati sub imense presiuni interne, se uita acum catre Bruxelles. Insa dupa cum relateaza Politico, Charles…