- Secretarul de stat american Antony Blinken este asteptat miercuri in India pentru o reuniune a G20 la care va participa si omologul sau rus Serghei Lavrov, pe fondul divizarilor care marcheaza tarile membre ale acestui for in legatura cu razboiul din Ucraina.

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat ca primit un mesaj din partea Statelor Unite, pe tema Ucrainei, prin intermediul omologului sau egiptean, Sameh Shukri. Secretarul de stat american Antony Blinken a fost in vizita la Cairo inaintea lui Serghei Lavrov.

- Poliția israeliana spune ca a primit 41 de alerte de atacuri in urma cu doua zile. Personalul militar și de poliție israelian a fost intarit, iar Guvernul lui Beniamin Netanyahu a anunțat mai multe masuri.In același timp, miniștrii au propus blocarea unor parți ale Ierusalimului de Est, ocupate ilegal…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, marti, la reuniunea in format G7+ la nivel de ministri ai afacerilor externe, desfasurata in sistem videoconferinta, context in care a pledat pentru cresterea asistentei acordate Ucrainei, mai ales in contextul provocarilor iernii, si a aratat…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a denunțat, duminica, incercarea președintelui rus Vladimir Putin de a apela la iarna ca la o „arma”, precizand ca incercarile liderului de la Kremlin de a elimina puterea și a distruge infrastructura din Ucraina sunt „barbare”, informeaza Politico . „Putin…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a vorbit joi despre „cooperarea stransa” și „relația puternica” dintre Romania și SUA, in mesajul prin care ureaza la mulți ani poporului roman de Ziua Naționala. Blinken a subliniat ca 2022 este un „an special”, aniversandu-se 25 de ani de Parteneriat strategic…